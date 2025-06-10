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В Киеве звучала сирена, но не из-за тревоги: власти объяснили причину

Фото: в Киеве проверяют сирены (Червинская Юлия, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Во вторник, 10 июня, жители некоторых районов Киева могли слышать звук сирены, хотя официальных оповещений о воздушной тревоге не было. Сирены включили в рамках теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Сегодня в отдельных районах города был слышен сигнал "Воздушная тревога", - сообщил он.

Ткаченко обратил внимание, это не является сигналом реальной опасности, а связано с плановой технической проверкой системы оповещения населения.

Он призвал жителей сохранять спокойствие - в случае настоящей угрозы сигнал тревоги будет сопровождаться официальным сообщением через каналы местной власти.

Также начальник администрации предупредил, что в течение дня возможны повторные тестовые включения сирен.

Что известно об атаке РФ на Киев 10 июня

В ночь на сегодня столица подверглась одному из самых масштабных воздушных ударов с начала полномасштабной войны.

В целом Россия выпустила 322 средства воздушного поражения, среди которых - 7 ракет, включая две баллистические, изготовленные в Северной Корее.

Под обстрелами оказалась гражданская инфраструктура. В результате ударов вспыхнуло 19 пожаров, 4 из которых спасатели до сих пор ликвидируют.

В Киеве от ударов пострадали по меньшей мере четыре человека, последствия зафиксированы в семи районах города.

Фото и видео последствия одного из самых мощных ударов РФ по столице - смотрите в репортаже РБК-Украина по ссылке.

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