В Киеве звучала сирена, но не из-за тревоги: власти объяснили причину

"Сегодня в отдельных районах города был слышен сигнал "Воздушная тревога", - сообщил он.



Ткаченко обратил внимание, это не является сигналом реальной опасности, а связано с плановой технической проверкой системы оповещения населения.

Он призвал жителей сохранять спокойствие - в случае настоящей угрозы сигнал тревоги будет сопровождаться официальным сообщением через каналы местной власти.

Также начальник администрации предупредил, что в течение дня возможны повторные тестовые включения сирен.