В Киеве на левом берегу фиксируют повышение уровня загрязненности воздуха: что известно

Ранее РБК-Украина писало, что в новости говорится о том, что Укргидрометцентр опроверг информацию о якобы приближении к Украине "грязного облака", назвав такие сообщения фейковыми и безответственными. Они подчеркнули, что подобные дезинформационные материалы не имеют научной основы и только усиливают информационное напряжение.

Стоит также заметить, что некоторые сервисы, такие как Ventusky, могут показывать неактуальные данные из-за использования устаревших баз, которые не обновлялись более 11 лет.

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