Действительно ли на Украину надвигается "грязное облако"? В Укргидрометцентре сделали важное заявление

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали об очередном фейке, который распространяется в сети. Речь идет о "грязном облаке", которое якобы надвигается на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

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Обращение к СМИ из-за фейка о "грязном облаке"

Согласно информации Укргидрометцентра, сообщения о "грязном облаке" являются вымышленными, что является безответственным.

"В очередной раз вынуждены опровергать информацию, которую распространяет портал "Телеграф", дезинформируя общественность относительно метеорологических явлений. К сожалению, этот ресурс систематически публикует "погодные новости", не имеющие никакой научной основы", - написали в УкрГМЦ.

Отмечается, что "авторы материалов, не обладая ни базовыми знаниями об атмосферных процессах, ни пониманием принципов работы прогнозных моделей, берутся самостоятельно "анализировать" данные и делать субъективные выводы".

"В результате общество получает искаженную картину реальности, что, особенно в военное время, только усиливает информационное напряжение", - добавили в учреждении.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, единственным уполномоченным органом по предоставлению официальных предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях в Украине является Украинский гидрометеорологический центр.

"Актуальная, проверенная информация о прогнозах и предупреждениях доступна только на официальных ресурсах Украинского гидрометеорологического центра и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - объяснили украинцам.

Представителей медиа в Укргидрометцентре призвали:

соблюдать журналистские стандарты;

ответственно относиться к распространению метеорологической информации;

не вводить общественность в заблуждение сомнительными интерпретациями;

ознакомиться с Гайдом по метеограмотности (чтобы в дальнейшем не продолжать манипулировать фактами и распространять фейки).

Почему сервис Ventusky показывает несуществующие выбросы

Эксперты УкрГМЦ объяснили, что Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и глобальные базы данных, которые не обновляются мгновенно.

"Например, для создания прогноза загрязнения воздуха, модели нужно знать, где расположены основные источники выбросов. Поэтому она берет эту информацию из глобальных баз данных (EDGAR, CAMS), в которые когда-то были внесены украинские заводы, ТЭС и другие крупные источники загрязнения", - рассказали украинцам.

В то же время сейчас Ventusky может показывать несуществующие выбросы.

"Обновление этих баз происходит раз в несколько лет, а в нашем случае - уже более 11 лет не обновляется. Это означает, что Ventusky до сих пор считает активными предприятия, которые уже остановились или разрушены из-за войны", - отметили специалисты.

В качестве примера привели ситуацию с заводом, который ранее производил 1 млн тонн стали и выбрасывал определенное количество загрязнителей.

"Модель предполагает, что он продолжает работать. Далее эта информация комбинируется с данными об атмосферных условиях: если антициклон и отсутствие ветра - модель прогнозирует накопление загрязнения, если ветер или осадки - модель предусматривает рассеивание загрязнения", - объяснили в Укргидрометцентре.

Уточняется, что согласно карте Ventusky, "система до сих пор считает, что работают "Азовсталь", Новокаховский электромашиностроительный завод и другие предприятия, которые уже не функционируют".

"Именно возле них Ventusky прогнозирует превышение диоксида серы и азота в ближайшие дни, хотя реальных источников выбросов там больше нет. Подобная ситуация по всей Украине: многие предприятия уничтожены или остановились, но алгоритмы этого не знают и продолжают показывать фиктивные выбросы", - отметили в учреждении.

Гражданам объяснили также, почему Украина не обновляет эти данные.

"Обычно страны вносят коррективы в глобальные базы, чтобы прогноз загрязнения был более точным. Но это означало бы передачу информации обо всех действующих предприятиях, их мощности и типах выбросов. В условиях войны это невозможно из соображений безопасности", - сообщили в Укргидрометцентре.

Учитывая это украинцев призвали не доверять прогнозам загрязнения из неофициальных источников (таких, как Ventusky), ведь это - лишь модель, а не реальные данные.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

В завершение в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что в ближайшие дни в Украине будет сохраняться антициклональная погода:

без осадков;

со слабым ветром;

с возможными температурными инверсиями.

Уточняется, что это может вызвать временное локальное ухудшение качества воздуха в городах - из-за транспорта и промышленных выбросов.

"Однако это не имеет никакого отношения к вымышленному "грязному облаку", - подытожили в УкрГМЦ.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)