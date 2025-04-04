У Києві на лівому березі фіксують підвищення рівня забрудненості повітря: що відомо

Раніше РБК-Україна писало, що у новині йдеться про те, що Укргідрометцентр спростував інформацію про нібито наближення до України "брудної хмари", назвавши такі повідомлення фейковими та безвідповідальними. Вони підкреслили, що подібні дезінформаційні матеріали не мають наукового підґрунтя та лише посилюють інформаційну напругу.

Варто також зауважити, що деякі сервіси, такі як Ventusky, можуть показувати неактуальні дані через використання застарілих баз, що не оновлювалися понад 11 років. ​

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