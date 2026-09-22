В Киеве количество пострадавших в результате вражеских ударов возросло до 8

"Уже 8 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Другим оказали помощь амбулаторно или на месте", - рассказал он.

По словам Кличко, два человека пострадали в результате вражеского удара в Печерском районе столицы. Медики осмотрели их на месте происшествия.

Кроме того, был вызов медиков в Днепровский район.

Напомним, Кличко сообщал, что россияне ударили по резервуарам с горючим в Оболонском районе Киева. Позже в этом же районе произошло попадание еще по одному адресу - в объект нежилой застройки.

Ранее обломки вражеского беспилотника упали на территорию парковки в Дарницком районе Киева, обошлось без пожара.