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В Киеве на несколько дней частично перекроют движение на Почтовой площади

Вторник 21 января 2025 20:07
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В Киеве на несколько дней частично перекроют движение на Почтовой площади Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На Почтовой площади в Киеве на несколько дней частично ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтными работами на путепроводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

В КК "Киевавтодор" предупредили, что с 21 по 24 января на Почтовой площади будет частично ограничено движение транспорта. В этот период специалисты будут выполнять работы по герметизации швов путепровода в тоннеле транспортной развязки на площади.

Работы будут проводиться в ночное время, с 22:00 до 6:00, поэтапно, с постепенным ограничением движения транспорта:

  • с 21 на 22 января – ограничение первой полосой,
  • с 22 на 23 января – ограничение второй полосой,
  • с 23 на 24 января – ограничение третьей полосой.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Напомним, в воскресенье, 19 января, из-за аварии на теплосети в Соломенском районе Киева без отопления остались 452 жилых дома. Для обогрева помещений Национального института сердечно-сосудистой хирургии и Дорожной клинической больницы №2 развернуты мобильные котельные.

Также мы рассказывали, что утром 18 января Россия осуществила атаку на Киев баллистическими ракетами, нанеся значительные повреждения в Шевченковском районе, в частности на Лукьяновке. В результате удара повреждено административное здание, бизнес-центр и магазин, где произошел пожар, который оперативно локализовали. Уничтожено три автомобиля, еще десять получили повреждения.

На Лукьяновке пострадал магистральный трубопровод, что привело к утечке воды и затоплению улиц. Сильно повреждена станция метро "Лукьяновская", в частности вход и окна. Удар также задел соседние здания, среди которых McDonald's и стоматологическая клиника.

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Киев Почтовая площадь
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