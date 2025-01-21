У Києві на кілька днів частково перекриють рух на Поштовій площі
На Поштовій площі у Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту. Це пов’язано із ремонтними роботами на шляхопроводі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У КК "Київавтодор" попередили, що з 21 по 24 січня на Поштовій площі буде частково обмежено рух транспорту. У цей період фахівці виконуватимуть роботи з герметизації швів шляхопроводу в тунелі транспортної розв’язки на площі.
Роботи будуть проводитися в нічний час, з 22:00 до 6:00, поетапно, з поступовим обмеженням руху транспорту:
- з 21 на 22 січня – обмеження першою смугою,
- з 22 на 23 січня – обмеження другою смугою,
- з 23 на 24 січня – обмеження третьою смугою.
Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів.
Нагадаємо, у неділю, 19 січня, через аварію на тепломережі у Солом’янському районі Києва без опалення залишилися 452 житлові будинки. Для обігріву приміщень Національного інституту серцево-судинної хірургії та Дорожньої клінічної лікарні №2 розгорнуто мобільні котельні.
Також ми розповідали, що вранці 18 січня Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами, завдавши значних пошкоджень у Шевченківському районі, зокрема на Лук'янівці. Унаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю, бізнес-центр та магазин, де сталася пожежа, яку оперативно локалізували. Знищено три автомобілі, ще десять отримали пошкодження.
На Лук'янівці постраждав магістральний трубопровід, що спричинило витік води та затоплення вулиць. Сильно пошкоджено станцію метро "Лук'янівська", зокрема вхід та вікна. Удар також зачепив сусідні будівлі, серед яких McDonald's і стоматологічна клініка.
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