У Києві на кілька днів частково перекриють рух на Поштовій площі

На Поштовій площі у Києві на кілька днів частково обмежать рух транспорту. Це пов’язано із ремонтними роботами на шляхопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

У КК "Київавтодор" попередили, що з 21 по 24 січня на Поштовій площі буде частково обмежено рух транспорту. У цей період фахівці виконуватимуть роботи з герметизації швів шляхопроводу в тунелі транспортної розв’язки на площі.

Роботи будуть проводитися в нічний час, з 22:00 до 6:00, поетапно, з поступовим обмеженням руху транспорту:

з 21 на 22 січня – обмеження першою смугою,

з 22 на 23 січня – обмеження другою смугою,

з 23 на 24 січня – обмеження третьою смугою.

Комунальна корпорація "Київавтодор" перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв враховувати ці обмеження при плануванні маршрутів.