В Киеве и областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Сегодня, 20 ноября 2025 года, НЭК "Укрэнерго" сообщила о введении экстренных и аварийных отключений электроэнергии в ряде регионов Украины из-за угрозы перегрузки энергосистемы и последствий массированных атак российских войск на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы облэнерго регионов и ДТЭК.
Экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой областях. Поэтому в областях пока графики не действуют.
В Полтавской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой и Харьковской областях применены графики аварийных отключений (ГАВ) для потребителей 1, 2 и 3 очередей.
В Черкасской области дополнительно продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПВ).
Как объясняют в НЭК "Укрэнерго", графики аварийных отключений применяются в экстренных случаях, когда нужно немедленно снизить потребление электроэнергии, и точную продолжительность отключений предусмотреть невозможно. Это отличается от ГПВ, где действуют четкие временные рамки.
Причиной ограничений является военная агрессия РФ и повреждения энергообъектов в результате обстрелов. Компании энергетического сектора призывают потребителей к экономному использованию электроэнергии и пониманию ситуации.
Информацию об аварийных обесточиваниях можно проверять через личный кабинет E-Svitlo и одноименное приложение.
Отключения действуют до официальной отмены командой НЭК "Укрэнерго". Энергетики уверяют, что работают круглосуточно для стабилизации системы и минимизации неудобств для населения.
В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания - пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
При этом в компании отметили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
20 ноября российские обстрелы повредили энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины. Во всех регионах введены графики отключения электроэнергии с 00:00 до 23:59, охватывая от 2,5 до 4 очередей потребителей.
Для промышленных предприятий также действуют графики ограничения мощности. В Киеве свет будут выключать до четырех раз в день, а по графику с 13:30 до 14:00 возможно полное обесточивание столицы.
По информации МАГАТЭ, после обстрелов 19 ноября три украинские атомные электростанции были вынуждены снизить выработку электроэнергии.