В Киеве горят высотки, супермаркет, склады, число пострадавших растет
В разных районах Киева в результате утренней ракетной атаки россиян возникли пожары в многоэтажках, супермаркете и складах. Число пострадавших растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.
Последствия ракетной атаки РФ на столицу:
- В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлены уже 10 пострадавших.
- В Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета.
- В Дарницком районе повреждены нежилые помещения.
- В Голосеевском районе - падение обломков на открытой территории.
- В Печерском районе обломки рухнули на крышу 9-этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом.
- В Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение останков на территорию нежилой застройки и складских помещений.
- В Святошинском районе данные относительно последствий атаки уточняется.
- В Подольском районе зафиксировано возгорание на территории рынка, повреждена газовая труба и падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется. Кроме того, повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто.
- В Шевченковском районе - падение обломков на открытую территорию.
Кроме того, из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением.
Как сообщил Кличко, в настоящее время известно о 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.
Атака РФ на Киев 2 января
Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.
О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.
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