В Киеве на два дня ограничат движение: какие участки лучше избегать

Ограничения для транспорта

С 19:00 6 августа до 9:00 7 августа будут частично ограничивать движение транспорта по улице Героев Энергетиков в Деснянском районе.

Дорожники ремонтных служб будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие на участке от улицы Героев Энергетиков, 6 до улицы Рональда Рейгана в обоих направлениях.

Работы будут производиться поэтапно без полного перекрытия движения транспорта.

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Изменения для пешеходов на Майдане Незалежности

Также 6 и 7 августа с 9:00 до 16:00 будут частично ограничивать движение пешеходов в подземном переходе на Майдане Незалежности в Шевченковском районе.

Ремонт подземного перехода будет осуществляться поочередно и поэтапно, поэтому полное закрытие прохода для горожан не предусмотрено.

Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и призывает учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.