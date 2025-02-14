В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

Ситуация с качеством воздуха на правом берегу Киева

В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению таковы:

улица Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 58 (средний уровень загрязненности); проспект Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности); улица Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 61 (средний уровень загрязненности); проспект Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 64 (средний уровень загрязненности);

- общий индекс качества воздуха 64 (средний уровень загрязненности); улица Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 71 (средний уровень загрязненности).

Ситуация с качеством воздуха на левом берегу столицы

Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, в одной локации - средний, в другой - высокий.

На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:

улица Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 68 (средний уровень загрязненности).

- общий индекс качества воздуха 68 (средний уровень загрязненности). улица Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 84 (высокий уровень загрязненности).

Как можно следить за качеством воздуха в Киеве

В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно: