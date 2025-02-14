В Киеве до сих пор фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

По состоянию на утро пятницы, 14 февраля, в большинстве районов Киева фиксируют средний уровень загрязненности воздуха. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
В КГГА рассказали, что уровень загрязненности воздуха на правом берегу столицы - средний.
На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха утром 14 февраля показатели по загрязнению таковы:
Между тем на левом берегу Киева уровень загрязненности атмосферного воздуха, согласно информации КГГА, в одной локации - средний, в другой - высокий.
На стационарных пунктах мониторинга загрязнение воздуха фиксируют по таким адресам:
В целом общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
Напомним, ранее в сети появилась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.
О реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Укргидрометцентре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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