У Києві досі фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Станом на ранок п'ятниці, 14 лютого, у більшості районів Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - середній.
На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 14 лютого показники щодо забруднення є такими:
Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, в одній локації - середній, в іншій - високий.
На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:
В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.
Про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.
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