У Києві досі фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.

Про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Укргідрометцентрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

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