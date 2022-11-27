RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве действуют отключения света: в КГВА назвали причину

Фото: в Киеве действуют отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 27 ноября, действуют отключения электричества. Это связано с нагрузкой на систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА.

"По состоянию на 10:30 увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в КГВА сообщили, что в столице уже большинство жителей города не только со светом, но без аварийных и даже стабилизационных отключений. При том, что ДТЭК предупредил об экстренных отключениях света.

Добавим, ранее энергетики сообщили, что с 26 ноября свет в Киеве будут включать таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.

Также в ДТЭК "Киевские электросети" дали важный совет киевлянам, у которых с 23 ноября не появлялся свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергия