В Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто: что известно

Киевлян и гостей столицы ждут перемены. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко дал поручение начать процесс вывоза с улиц города автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.

Что известно об инициативе главы КГВА По словам Ткаченко, сейчас в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей. "Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью", - подчеркнул он. Изуродованная вражеским обстрелом машина (фото: facebook.com/timurtkachenko) Глава КГВА отметил, что многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы: сужают проезд для спасательной техники;

портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок. Остатки уничтоженных транспортных средств (фото: facebook.com/timurtkachenko) "Начинаем процесс вывоза таких транспортных средств", - добавил он. Ткаченко сообщил также, что на ближайшем заседании Совета обороны города - совместно с соответствующими службами - планируется наработка эффективного механизма, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем. Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)