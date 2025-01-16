В Киеве решили избавиться от поврежденных российскими обстрелами авто: что известно
Киевлян и гостей столицы ждут перемены. Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко дал поручение начать процесс вывоза с улиц города автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.
Что известно об инициативе главы КГВА
По словам Ткаченко, сейчас в Киеве зафиксировано более тысячи брошенных автомобилей.
"Большинство из них стали символом преступных действий соседа-террориста, для которого разрушение и убийства являются главной целью", - подчеркнул он.
Изуродованная вражеским обстрелом машина (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Глава КГВА отметил, что многие из этих автомобилей создают серьезные проблемы:
- сужают проезд для спасательной техники;
- портят вид улиц и дворов, где их оставили приходить в упадок.
Остатки уничтоженных транспортных средств (фото: facebook.com/timurtkachenko)
"Начинаем процесс вывоза таких транспортных средств", - добавил он.
Ткаченко сообщил также, что на ближайшем заседании Совета обороны города - совместно с соответствующими службами - планируется наработка эффективного механизма, который позволит оперативно убирать поврежденные авто в будущем.
Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)
Напомним, ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о запуске чат-бота Kyiv Shelter Bot, который поможет гражданам коммуницировать с властями в рамках поиска и проверки ближайших укрытий на время воздушной тревоги.
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