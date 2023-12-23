В Киеве демонтировали памятник участникам антиукраинского "январского восстания" (фото)

Об этом рассказала заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Работники КП "Киевблагоустройство" сегодня, 23 декабря, демонтировали еще один символ большевистской тирании - памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года".

"Идеологическая роль этого постамента заключалась в возвеличивании большевиков, которые устроили вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в герои - советских и имперских палачей. Теперь пришло время навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - подчеркнула Старостенко.

Фото: Коммунальщики демонтировали памятник участникам антиукраинского "январского восстания" (kyivcity.gov.ua)

По информации КП "Киевблагоустройство", памятник весил около 2,5 тонн.

Декоммунизация памятников в Киеве

В начале ноября 2023 года Кабмин принял решение изъять часть памятников из государственного реестра памятников национального значения. Это позволило снести советские постаменты в Киеве.

В ноябре в Киеве был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину. 9 декабря в центре столицы был демонтирован памятник военному командиру большевиков Николаю Щорсу.

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