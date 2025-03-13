RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Фото: в столице работает ПВО по вражеским БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги. Город под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Он также сообщил о риске атак в Подольском районе и на Виноградаре.

В 00:18 мониторинговые каналы сообщили о пролете БПЛА над Оболонью и Минским массивом. Позже он вышел на район Вышгорода и взял курс на Лебедевку и Киевское море.

Воздушные атаки России

Вечером 12 марта российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В Киеве тревогу из-за атаки дронов объявили в 23:39. Также сообщалось о работе ПВО по вражеским БпЛА в Киевской области.

Накануне 11 марта россияне атаковали ударными беспилотниками Днепр. Дроны повредили гражданскую инфраструктуру и частные дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине