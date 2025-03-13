В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы на фоне воздушной тревоги. Город под атакой российских ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА, начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.
"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.
Он также сообщил о риске атак в Подольском районе и на Виноградаре.
В 00:18 мониторинговые каналы сообщили о пролете БПЛА над Оболонью и Минским массивом. Позже он вышел на район Вышгорода и взял курс на Лебедевку и Киевское море.
Вечером 12 марта российские террористы запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
В Киеве тревогу из-за атаки дронов объявили в 23:39. Также сообщалось о работе ПВО по вражеским БпЛА в Киевской области.
Накануне 11 марта россияне атаковали ударными беспилотниками Днепр. Дроны повредили гражданскую инфраструктуру и частные дома.
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