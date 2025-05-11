ua en ru
Вс, 11 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве слышны звуки взрывов: работает ПВО на фоне атаки дронов

Воскресенье 11 мая 2025 06:01
UA EN RU
В Киеве слышны звуки взрывов: работает ПВО на фоне атаки дронов Фото: в столице работает противовоздушная оборона (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 11 мая, в Киеве слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 05:55.

Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, ПВО работают на окраинах города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - призвали людей.

Где объявлена тревога

По состоянию на 06:01, карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве слышны звуки взрывов: работает ПВО на фоне атаки дронов

"Перемирие" закончилось

Напомним, в ночь на 11 мая между РФ и Украиной закончилось так называемое трехдневное "перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Вскоре с наступлением суток, в ряде областей объявили тревогу, фиксировалось дроны, а звуки взрывов в Киеве являются первыми после так называемого "прекращения огня".

Вчера Украина вместе с США и "коалицией желающих" выдвинула Путину ультиматум. В частности, начать полное 30-дневное прекращение огня с понедельника, 12 мая, либо в случае отказа - против страны будут введены новые санкции.

Ночью российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором проигнорировал призыв Украины. В то же время, Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле в четверг, 11 мая. Те переговоры, которые в 2022 году в определенный момент вышли из повестки дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине Дрони
NEWS
Макрон раскрыл, кто будет мониторить перемирие в Украине
Макрон раскрыл, кто будет мониторить перемирие в Украине
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике