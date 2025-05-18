В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

Дроновая атака России

В ночь на 18 мая российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В воздушном пространстве страны фиксируется от 60 до 80 дронов одновременно.

Утром в субботу, 17 мая, российские захватчики ударили дроном "Ланцет" по эвакуационному микроавтобусу в районе города Белополье в Сумской области. В результате обстрела погибли 9 человек.

А в ночь на 16 мая, армия РФ массированно обстреляла "Шахедами" Одесскую область.

В результате атаки в больнице от нанесенных ранений погибла женщина.

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