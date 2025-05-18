В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

В Киеве слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожение российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
В 02:41 в городская военная администрация сообщила о ряде воздушных целей в Киевской области.
"Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы. Угроза для Киева остается. Вражеские дроны меняют направление движения", - говорилось в сообщении.
В 02:47 в КГВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.
"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в администрации.
"Работает ПВО!", - написал Ткаченко.
В ночь на 18 мая российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". В воздушном пространстве страны фиксируется от 60 до 80 дронов одновременно.
Утром в субботу, 17 мая, российские захватчики ударили дроном "Ланцет" по эвакуационному микроавтобусу в районе города Белополье в Сумской области. В результате обстрела погибли 9 человек.
А в ночь на 16 мая, армия РФ массированно обстреляла "Шахедами" Одесскую область.
В результате атаки в больнице от нанесенных ранений погибла женщина.
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