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В Киеве и большинстве областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Понедельник 27 января 2025 00:18
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В Киеве и большинстве областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: существует угроза обстрела (Getty images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 27 января в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Ее причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Сигнал тревоги прозвучал в Киеве в 00:09 и начал распространяться в других регионах.

"В столице объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистики. Киевляне, направляйтесь в укрытия", - уточнил глава КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:18 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

В Киеве и большинстве областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

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