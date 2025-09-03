ua en ru
В Киеве мужчина в розыске ТЦК покусал полицейского: что заявили в военкомате

Киев, Среда 03 сентября 2025 14:44
В Киеве мужчина в розыске ТЦК покусал полицейского: что заявили в военкомате Фото: в Киеве мужчина в розыске ТЦК покусал полицейского (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве задержали мужчину, который во время проверки военно-учетных документов укусил полицейского. В ТЦК дали объяснения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.

По данным ТЦК, инцидент произошел 2 сентября 2025 года во время мероприятий по оповещению. Военнослужащие вместе с полицией остановили гражданина для проверки документов и выяснили, что он находится в розыске по ст. 210 КУоАП.

"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ гражданин укусил работника полиции за руку", - отметили в центре.

После этого правоохранители решили применить наручники, а для безопасного задержания привлекли военных.

Впоследствии мужчину доставили в районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Инциденты с ТЦК в Украине

Ранее стало известно, что в Запорожской области мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова прямо на блокпосту, а двух его детей оставили на обочине. В ТЦК дали объяснения.

А в Ужгороде задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого и доставили в территориальный центр комплектования.

По информации СМИ, ранее мужчина вступился за ветерана в конфликте с ТЦК. В военкомате отметили, что он находился в розыске и недавно был уволен из полиции за нарушение дисциплины.

