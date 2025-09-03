В Киеве мужчина в розыске ТЦК покусал полицейского: что заявили в военкомате
В Киеве задержали мужчину, который во время проверки военно-учетных документов укусил полицейского. В ТЦК дали объяснения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
По данным ТЦК, инцидент произошел 2 сентября 2025 года во время мероприятий по оповещению. Военнослужащие вместе с полицией остановили гражданина для проверки документов и выяснили, что он находится в розыске по ст. 210 КУоАП.
"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно. В дальнейшем была попытка успокоить гражданина, но в ответ гражданин укусил работника полиции за руку", - отметили в центре.
После этого правоохранители решили применить наручники, а для безопасного задержания привлекли военных.
Впоследствии мужчину доставили в районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.
Напомним, с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Инциденты с ТЦК в Украине
Ранее стало известно, что в Запорожской области мобилизовали отца-одиночку Владимира Страхова прямо на блокпосту, а двух его детей оставили на обочине. В ТЦК дали объяснения.
А в Ужгороде задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого и доставили в территориальный центр комплектования.
По информации СМИ, ранее мужчина вступился за ветерана в конфликте с ТЦК. В военкомате отметили, что он находился в розыске и недавно был уволен из полиции за нарушение дисциплины.