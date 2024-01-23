В Киеве из-за ракетной атаки РФ перекрыли движение по некоторым дорогам: названы адреса
Правоохранители в Киеве перекрыли ряд дорог для проезда транспорта. Данные действия были применены в рамках ликвидации последствий атаки РФ на столицу 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
Так, в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто по адресам:
- перекресток улицы Ивана Дзюбы и улицы Генерала Потапова;
- улица Академика Туполева в обоих направлениях;
- улица Богдановская;
- перекресток Воздухофлотского проспекта и улицы Стадионной.
На местах событий патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.
"Берегите себя, а в случае если услышите сигнал воздушной тревоги - немедленно пройдите в укрытие", - подчеркивают в ведомстве.
Атака РФ по Киеву 23 января
Во время утренней атаки 23 января российские террористы запустили в Киев около 20 ракет. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.
По данным КМВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. На данный момент пострадавшая жива.
Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.
Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.
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