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В Киеве из-за ракетной атаки РФ перекрыли движение по некоторым дорогам: названы адреса

Киев, Вторник 23 января 2024 10:38
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В Киеве из-за ракетной атаки РФ перекрыли движение по некоторым дорогам: названы адреса Фото: в Киеве 23 января в результате атаки РФ перекрыли движение по ряду дорог (t.me/kyivpatrol)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители в Киеве перекрыли ряд дорог для проезда транспорта. Данные действия были применены в рамках ликвидации последствий атаки РФ на столицу 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Так, в связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на город и обеспечением охраны места происшествия движение транспорта перекрыто по адресам:

  • перекресток улицы Ивана Дзюбы и улицы Генерала Потапова;
  • улица Академика Туполева в обоих направлениях;
  • улица Богдановская;
  • перекресток Воздухофлотского проспекта и улицы Стадионной.

На местах событий патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

"Берегите себя, а в случае если услышите сигнал воздушной тревоги - немедленно пройдите в укрытие", - подчеркивают в ведомстве.

Фото: перекрыты улицы Киева 23 января после ракетной атаки РФ (t.me/kyivpatrol)

Атака РФ по Киеву 23 января

Во время утренней атаки 23 января российские террористы запустили в Киев около 20 ракет. Все враждебные цели были сбиты силами ПВО.

По данным КМВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. На данный момент пострадавшая жива.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина.

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