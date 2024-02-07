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В Киеве из-за ракетной атаки повреждена магистраль теплостнабжения

Фото: часть Киева может остаться без тепла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве на левом берегу из-за ракетной атаки повреждена магистраль снабжения тепла. Специалисты выясняют масштаб проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы", - написал он.

Кличко добавил, что специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.

Воздушная атака РФ по Украине 7 февраля

Напомним, российские войска утром 7 февраля совершили комбинированную атаку на Украину - ракетами и "шахедами".

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5.55. Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95МС в России, а затем и о движении ракет в сторону столицы.

Первые взрывы в Киеве прогремели около 7:00, в городе работала противовоздушная оборона. Повторные взрывы в столице произошли в 7:50.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу остались без электроэнергии .

В Голосеевском районе из - за вражеской атаки вспыхнул пожар в многоэтажном доме. На место происшествия направили спасателей. Также в Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО.

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