В Киеве из-за падения обломков "Шахедов" есть пострадавший, был пожар
В Киеве в результате атаки врага с применением ударных дронов этой ночью и падения обломков пострадал один человек. Также в столице возник пожар, который уже локализовали огнеборцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко.
По словам мэра, в результате падения обломков в Соломенском районе было возгорание кровли частного жилого дома.
"Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - рассказал он.
Кроме того, городской голова добавил, что в Голосеевском районе столицы обломком было повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме.
"Пожара нет. Пострадавших нет", - проинформировал мэр.
Обновлено: у пострадавшего - ожоги лица
Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе у пострадавшего мужчины медики зафиксировали ожоги лица.
"От госпитализации пострадавший отказался", - рассказали в администрации.
О каких последствиях в Киеве еще сообщалось
Между тем, стоит отметить, что перед этим в КГВА информировали также о падении обломков и в Днепровском районе столицы.
Отмечалось, что это произошло на открытой территории, и там обошлось без пожара и пострадавших.
"Шахедная" атака на Киев
Напомним, около половины первого ночи на фоне российской воздушной атаки по Украине с применением дронов-камикадзе, в Киеве также объявили тревогу, и было слышно серию взрывов - в городе работала ПВО.
Добавим, в Воздушных силах ВСУ в Telegram не менее 7 раз информировали о движении в сторону столицы ударных беспилотников оккупантов.
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