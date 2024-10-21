В Киеве из-за падения обломков "Шахедов" есть пострадавший, был пожар

В Киеве в результате атаки врага с применением ударных дронов этой ночью и падения обломков пострадал один человек. Также в столице возник пожар, который уже локализовали огнеборцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевского городского голову Виталия Кличко .

По словам мэра, в результате падения обломков в Соломенском районе было возгорание кровли частного жилого дома.

"Пожар оперативно локализовали. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - рассказал он.

Кроме того, городской голова добавил, что в Голосеевском районе столицы обломком было повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме.

"Пожара нет. Пострадавших нет", - проинформировал мэр.

Обновлено: у пострадавшего - ожоги лица

Как уточнили в Киевской городской военной администрации, в Соломенском районе у пострадавшего мужчины медики зафиксировали ожоги лица.

"От госпитализации пострадавший отказался", - рассказали в администрации.

О каких последствиях в Киеве еще сообщалось

Между тем, стоит отметить, что перед этим в КГВА информировали также о падении обломков и в Днепровском районе столицы.

Отмечалось, что это произошло на открытой территории, и там обошлось без пожара и пострадавших.

"Шахедная" атака на Киев

Напомним, около половины первого ночи на фоне российской воздушной атаки по Украине с применением дронов-камикадзе, в Киеве также объявили тревогу, и было слышно серию взрывов - в городе работала ПВО.

Добавим, в Воздушных силах ВСУ в Telegram не менее 7 раз информировали о движении в сторону столицы ударных беспилотников оккупантов.