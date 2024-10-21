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Атака "Шахедов": в Киеве рассказали о падении обломков

Киев, Понедельник 21 октября 2024 04:16
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Атака "Шахедов": в Киеве рассказали о падении обломков Иллюстративное фото: в Киеве упали обломки "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью фиксируется падение обломков в одном из районов города. Данных о возможных разрушениях нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

Отмечается, что падение обломков произошло в Днепровском районе столицы. По предварительным данным - это произошло на открытой территории.

"Проводится обследование. Пожар не обнаружен. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на эту минуту не поступала", - рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

Он также обратил внимание, что в столице продолжается воздушная тревога. Следовательно, жителей города просят оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места до отбоя

Добавим, что в Киеве продолжается и боевая работа украинских защитников по отражению вражеской воздушной атаки. Так, около четырех часов утра в КГВА сообщили, что есть угроза ударных беспилотников для столицы, и в Киеве работает ПВО.

Ночная атака "Шахедов" на Киев и взрывы

Ранее сообщалось, что в эту ночь, 21 октября, российские захватчики во время очередной атаки по территории Украины запустили "Шахеды" также в сторону столицы.

Так, в Киеве была слышна серия взрывов, и в городе продолжается работа ПВО. Отметим, что в Воздушных силах ВСУ минимум семь раз сообщали о движении в сторону Киева ударных беспилотников противника. В районе столицы взрывы были слышны после полуночи несколько раз.

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Киев Атака дронов
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