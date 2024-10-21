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У Києві через падіння уламків "Шахедів" є постраждалий, була пожежа

Київ, Понеділок 21 жовтня 2024 05:28
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У Києві через падіння уламків "Шахедів" є постраждалий, була пожежа Фото: у Києві сталася пожежа на тлі нічної атаки "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок атаки ворога із застосуванням ударних дронів цієї ночі та падіння уламків постраждала одна людина. Також у столиці виникла пожежа, яку вже локалізували вогнеборці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київського міського голову Віталія Кличка.

За словами мера, внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі було загоряння покрівлі приватного житлового будинку.

"Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", - розповів він.

Крім того, міський голова додав, що у Голосіївському районі столиці уламком було пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку.

"Пожежі немає. Потерпілих немає", - поінформував мер.

Оновлено: у потерпілого - опіки обличчя

Як уточнили в Київській міській військовій адміністрації, у Соломʼянському районі у постраждалого чоловіка медики зафіксували опіки обличчя.

"Від госпіталізації постраждалий відмовився", - розповіли в адміністрації.

Про які наслідки у Києві ще повідомлялося

Між тим варто зауважити, що перед тим у КМВА інформували також про падіння уламків і в Дніпровському районі столиці.

Зазначалося, що це сталося на відкритій території, й там обійшлося без пожежі й постраждалих.

"Шахедна" атака на Київ

Нагадаємо, близько пів на першу ночі на тлі російської повітряної атаки по Україні із застосуванням дронів-камікадзе, у Києві також оголосили тривогу, й було чути серію вибухів - у місті працювала ППО.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ в Telegram щонайменше 7 разів інформували про рух у бік столиці ударних безпілотників окупантів.

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Київ Пожежа Атака дронів
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