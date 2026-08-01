В Киеве из-за обстрела почти 30 пострадавших, горели "скорые", дома и киностудия (фото)

"9 человек погибли, еще 23 – пострадали в результате российской баллистической атаки", - сообщили чрезвычайники.

Относительно последствий обстрела Киева произошли пожары и разрушения в 5 районах столицы.

Соломенский район

В Соломенском районе два человека погибли и 8 пострадали , из них двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание этажного жилого дома, по другому горели автомобили на парковке.

Трое человек были госпитализированы , спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар ликвидировали.

Дарницкий район

Здесь произошел пожар и разрушение в админпостройке и в нежилом здании. По другому адресу – горели авто и поврежденные дома.

"7 человек погибли, еще 14 – пострадали, из них 2 детей. Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружена воронка. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горит обочина", - доложили в ГСЧС.

Шевченковский район

В этом районе Киева произошел пожар в нежилом здании и возгорание "скорых" после обстрела. Пожар ликвидировали, а по одному из адресов обнаружили 1 пострадавшего человека. Также произошел пожар на территории киностудии : ее локализовали.

Днепровский и Печерский районы

Относительно Днепровского района, известно, что следствием обстрела стало повреждение магазина, а в Печерском - также повредило четыре частных жилых дома и хозяйственные постройки.