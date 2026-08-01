Повреждены дома и ранены: что известно о последствиях атаки на Киевщину
В результате вражеской атаки на Киевщину в Бучанском районе травмированы два человека. Также известно о повреждениях домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА тв ГСЧС Украины в Telegram.
Что известно о пострадавших
В Киевской ОВА сообщили, насчет пострадавших - у женщины 1981 года рождения были диагностированы резаные раны головы и стопы. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.
Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины, его состояние не нуждалось в госпитализации, ему предоставили необходимую медицинскую помощь.
Повреждение имущества
Также в Вышгородском районе был поврежден частный дом. Также, по информации ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.
Атака на Киев 1 августа
Напомним, россияне в ночь на 1 августа массированно атаковали Киев баллистикой - последствия обстрела зафиксированы в нескольких районах столицы: повреждены дома, возникли пожары.
Особенно пострадал Соломенский район, также известно о последствиях в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском районах.
Были зафиксированы разрушения домов, люди были заблокированы. Вспыхнули пожары после обстрела, горели здания и авто.
В настоящее время известно о жертвах и пострадавших - согласно последней информации из официальных источников, 9 человек в столице погибли, более 20 - травмированы.