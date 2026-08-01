Повреждены дома и ранены: что известно о последствиях атаки на Киевщину

В результате вражеской атаки на Киевщину в Бучанском районе травмированы два человека. Также известно о повреждениях домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА тв ГСЧС Украины в Telegram.

Что известно о пострадавших

В Киевской ОВА сообщили, насчет пострадавших - у женщины 1981 года рождения были диагностированы резаные раны головы и стопы. Пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь в больнице, дальнейшее лечение она будет проходить амбулаторно.

Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины, его состояние не нуждалось в госпитализации, ему предоставили необходимую медицинскую помощь.

Повреждение имущества

Также в Вышгородском районе был поврежден частный дом. Также, по информации ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе.