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В Киеве из-за массированного ракетного обстрела остановили метро

Фото: метро в Киеве остановили 10 октября из-за ракетных обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве 10 октября из-за массированного ракетного обстрела полностью остановили метро. Станции будут работать как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

В КГГА призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

"Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города.

Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога объявлена по всей стране попросил украинцев оставаться в укрытиях.

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Киев