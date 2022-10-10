В Киеве из-за массированного ракетного обстрела остановили метро

В Киеве 10 октября из-за массированного ракетного обстрела полностью остановили метро. Станции будут работать как укрытие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .
В КГГА призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги
"Движение поездов на всех линиях метрополитена приостановлено, в то же время подземные станции работают как укрытие", - говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города.
Напомним, города Украины 10 октября подверглись одному из самих больших ракетных обстрелов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. В целом было выпущено более 50 ракет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога объявлена по всей стране попросил украинцев оставаться в укрытиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.