У Києві через масований ракетний обстріл зупинили метро

У КМДА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття", - йдеться в повідомленні.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряна тривога оголошена по всій країні попросив українців залишатися в укриттях.