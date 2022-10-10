У Києві через масований ракетний обстріл зупинили метро

У Києві 10 жовтня через масований ракетний обстріл повністю зупинили метро. Станції працюватимуть як укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У КМДА закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги
"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття", - йдеться в повідомленні.
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що було кілька влучань в об‘єкти критичної інфраструктури міста.
Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що повітряна тривога оголошена по всій країні попросив українців залишатися в укриттях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.