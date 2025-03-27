В Киеве из-за аварии на энергообъекте без света остались десятки домов

В Печерском районе Киева вечером четверга, 27 марта, произошла авария на кабельных линиях. Без энергоснабжения остались десятки домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Киев, Печерский район: из-за аварии на кабельных линиях без света остались 73 дома", - говорится в сообщении ДТЭК.

На месте аварии уже работают энергетики, сейчас часть домов удалось переподключить к резервным линиям.

"Делаем все возможное, чтобы вернуть свет всем до 23:00", - заявили в компании.

Отключение света в Украине

17 ноября было выпущено более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары вызвали повреждения в 14 областях, а 13 декабря Россия атаковала 287 средствами воздушного нападения - 94 ракетами и 193 дронами.

В начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Однако в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Напомним, с 1 апреля до 30 сентября 2025 года в Полтавской области будет действовать новый график почасовых отключений электроэнергии. Изменения внесли в соответствии с обновленной инструкцией Министерства энергетики Украины, которая предусматривает справедливое и равномерное распределение электроэнергии между потребителями.

Также напомним, что с 1 февраля в Украине изменился тариф на свет для части бытовых абонентов. Владельцы электроотопления платят меньше за потребление в пределах лимита 2000 кВт.