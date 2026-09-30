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В Киеве после атаки РФ обнаружили обломки на территории западного посольства

10:28 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве после атаки РФ обнаружили обломки на территории западного посольства Фото: обломки российского дрона после атаки (Getty Images)
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В Шевченковском районе Киева после атаки России в ночь на 30 сентября обнаружили обломки на территории одного из западных посольств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

По предварительной информации, обломки обнаружили в центре столицы, на территории одного из западных дипломатических представительств.

Сейчас на место следуют экстренные службы. Они должны проверить территорию и установить обстоятельства падения обломков.

Информации о возможных повреждениях или пострадавших в данный момент нет.

Все детали инцидента уточняются.

Напомним, что в ночь на 30 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами.

В результате обстрела погибли две женщины, еще четыре человека пострадали. Один из них госпитализирован.

Пожар возник в четырех районах столицы - Подольском, Святошинском, Голосеевском и Соломенском. Спасатели ликвидировали все возгорания.

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