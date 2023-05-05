RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал: движение авто возобновили

Фото: в Киеве на бульваре Павла Вирского засыпали провал дороги (facebook.com/vodokanal)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 5 мая, засыпали провал на бульваре Павла Вирского, из-за которого движение авто было ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"На бульваре Павла Вирского был ликвидирован провал на проезжей части на уличной канализационной сети. Специалисты "Киевводоканала" выполнили герметизацию канализационного колодца", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА уточняют, что провал засыпали песком и покрыли щебнем. Позже этот участок дороги заасфальтируют. Движение авто по бульвару возобновили.

Напомним, сегодня, 5 мая, утром произошел провал дороги на бульваре Павла Вирского, 39 возле колодца на уличной канализационной сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвария