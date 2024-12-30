Как будет работать метро и наземный транспорт в Киеве на Новый год: график

Фото: расписание движения транспорта в Киеве на Новый год не изменится (GettyImages)

В Киеве график работы общественного транспорта на Новый год остается неизменным, наземный транспорт курсирует с учетом комендантского часа, а подземные станции метро работают круглосуточно как укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Наземный транспорт Согласно информации КП "Киевпастранс", наземный общественный транспорт курсирует с учетом комендантского часа и согласно расписанию, которое доступно по ссылке. Киевский метрополитен Режим работы станций метрополитена и график движения поездов остаются стабильными: В часы пик : интервалы движения 2:45-3:45 минуты.

: интервалы движения 2:45-3:45 минуты. В межпиковое время : интервалы 5-6:15 минуты.

: интервалы 5-6:15 минуты. В выходные дни: интервалы 6-7 минут. Время открытия и закрытия станций метро синхронизировано с графиком движения поездов. Фото: КП "Киевский метрополитен" Станции как укрытия 46 подземных станций Киевского метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытий. В этих локациях обеспечены необходимые условия для комфортного пребывания жителей во время воздушной тревоги. Городская власть подчеркивает важность соблюдения расписания и безопасности пассажиров.