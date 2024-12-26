В "Киев Цифровой" запустили тайный праздничный сервис: о чем речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Что известно о праздничном сервисе и как приобщиться

Согласно информации команды "Киев Цифровой", в этом году приложение приглашает горожан создавать праздничное настроение с помощью сервиса "Тайный почтарик".

Речь идет о том, что с 25 декабря по 14 января пользователи могут:

создать цифровую открытку

выбрать праздничный псевдоним

написать пожелания к праздникам

отправить их случайному адресату

В ответ поступит теплое поздравление, которое станет напоминанием о силе единства и поддержки.

"Станьте Тайным почтариком и поддержите поздравлением на праздники. Делитесь добрыми словами в обновленной версии приложения. Ваши слова могут оказаться для кого-то толчком к изменениям к лучшему", - призвали граждан.

Уточняется, что для того, чтобы "распространить рождественское настроение по городу", нужно обновить приложение "Киев Цифровой" до последней версии.

"Если отправите открытку, то и себе получите от Тайного почтарика. С особым пожеланием, праздничной музыкой и рисунками украинских иллюстраторов", - объяснили пользователям.

Отмечается, что можно также:

делиться открытками в соцсетях

участвовать в розыгрыше призов

"Когда получите открытку, нажмите "поделиться" и пошерьте ваши пожелания в соцсетях. Укажите хэштег #kyivdigital, чтобы мы не пропустили ваш пост. Выигрывайте теплые аксессуары от магазина Цифрового", - подытожили в сообщении.

В "Киев Цифровой" запустили сервис "Тайный почтарик" (инфографика: kyivcity.gov.ua)