В Кировоградской области в больнице умер годовалый ребенок: начато расследование

В городе Светловодск Кировоградской области в центральной районной больнице умерла годовалая девочка. Глава областной военной администрации поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Златополь" и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Глава Кировоградской дал задание директору департамента здравоохранения обладминистрации начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

"3 марта 2025 года, в полицию обратилась жительница города Светловодск, о том, что в больнице умерла ее годовалая дочь. Для полного и объективного выяснения обстоятельств смерти ребенка, информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст.115 и ч.2 ст.140 УКУ",- сообщила спикер полиции области Виталина Бевзенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал виновным акушера-гинеколога частной клиники в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка.

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