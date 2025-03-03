ua en ru
Пн, 03 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Кировоградской области в больнице умер годовалый ребенок: начато расследование

Кировоградская область, Понедельник 03 марта 2025 19:20
UA EN RU
В Кировоградской области в больнице умер годовалый ребенок: начато расследование Фото: в Кировоградской области в больнице умер годовалый ребенок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Светловодск Кировоградской области в центральной районной больнице умерла годовалая девочка. Глава областной военной администрации поручил начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Златополь" и Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"3 марта 2025 года, в полицию обратилась жительница города Светловодск, о том, что в больнице умерла ее годовалая дочь. Для полного и объективного выяснения обстоятельств смерти ребенка, информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст.115 и ч.2 ст.140 УКУ",- сообщила спикер полиции области Виталина Бевзенко.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Глава Кировоградской дал задание директору департамента здравоохранения обладминистрации начать служебное расследование и взял ситуацию под личный контроль.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал виновным акушера-гинеколога частной клиники в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти новорожденного ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кировоградская область Ребенок
NEWS
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
В Великобритании заявили, что вариантов прекращения огня в Украине есть несколько
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины