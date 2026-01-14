В Киеве шестые сутки без тепла 400 домов: части подадут отопление сегодня

Он отмечает, что в части из этих 400 домов тепло планируют восстановить уже к концу дня. Коммунальные службы работают круглосуточно, выполняя аварийные и восстановительные работы на поврежденных объектах инфраструктуры.

По словам Кличко, ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу города ситуация остается более сложной, и там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Почему пришлось останавливать отопление

И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга объяснил, что в результате повреждения энергетических объектов город был вынужден пойти на беспрецедентные меры - остановить систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

При температуре воздуха -10°C ниже коммунальщики провели оперативные работы по сливу систем, чтобы предотвратить аварии и масштабные повреждения сетей.

По состоянию на сейчас работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. Без отопления остаются около 400 домов, однако в каждом районе столицы есть утвержденный план работ.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.

Пантелеев воздержался от прогнозов относительно конкретных сроков полного возвращения тепла, объяснив это риском новых обстрелов.

Как город обеспечивает резервное тепло

Сейчас в столице активно используют мобильные котельные и дизельные генераторы. Больше всего таких мощностей направлено на поддержку учреждений здравоохранения, объектов социальной сферы, пунктов несокрушимости.

По данным КГГА:

город имеет генераторные мощности примерно 60 МВт;

дополнительно разворачиваются дизельные генераторы еще на 7 МВт;

около 140 котельных в Киеве уже работают на генераторах и не зависят от централизованного электроснабжения.

В то же время чиновник отметил, что отдельные крупные объекты из-за значительного потребления не могут быть полностью запитаны дизельными генераторами.

Критическая ли ситуация для теплосетей

В КГГА заверили, что даже в случае серьезных повреждений котельные могут быть перезапущены.

"Мы уже неоднократно восстанавливали объекты после полного разрушения. Нынешняя ситуация не является критической для работы системы", - подытожил Пантелеев.