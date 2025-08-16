В Киеве 16-17 августа проходит фестиваль Jumpalooza на арт-заводе "Платформа"

В Киеве второй раз в этом году проходит детский фестиваль Jumpalooza. Фестиваль пройдет 16-17 августа на территории арт-завода "Платформа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов события.

За время существования фестиваль посетило более 46 тысяч гостей. В эти выходные ожидается еще 12 тысяч посетителей.

"Война изменила нашу жизнь навсегда. Но дети имеют право на детство - независимо от того, что происходит вокруг. Именно поэтому команда Арт-завод "Платформа" организует такие фестивали. Потому что это не только о развлечениях. Это о возможности детям почувствовать радость, смеяться, бегать, прыгать, когда родители и дети вместе проводят время. Пока звучит детский смех, мы точно знаем, ради чего держимся", - отметил Офер Керзнер - меценат фестиваля и владелец девелоперской компании City Capital Group, одним из активов которой является арт-завод.

Фестиваль ориентирован в первую очередь на детей. На своих локациях будет:

- более 10 тысяч кв.м батутов, мега-горки, надувных арен и каруселей;

- бассейны и водные горки;

- анимация, ходулисты, безлимитные пузыри, мимы;

Для самых маленьких посетителей организована отдельная локация.

Изюминкой фестиваля являются шоу-программы: магическое шоу с фокусами, шоу мыльных пузырей, воздушные шарики, пенная дискотека и метафан-шоу.

Также предусмотрены TikTok-румы для звездных фото и видео, бьюти-зоны с блестками, временными татуировками, цветными волосами для детей и взрослых.

Для тех, кто желает более спокойного отдыха, или хочет перевести дух, организованы BBQ-зона, фуд-корт, прохладительные коктейли, лаунж и рынок из более 100 брендов.