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В Киеве с 1 августа дорожает проезд в маршрутках: новые тарифы уже утвердили

15:11 31.07.2026 Пт
2 мин
Цены вырастут под давлением подорожания горючего, однако это не единственная причина
aimg Василина Копытко
В Киеве вырастет стоимость проезда в большинстве маршруток (Фото: Getty Images)

В Киеве с 1 августа увеличивается стоимость проезда в маршрутках. На большинстве маршрутов тариф вырастет до 25 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко.

Главное:

  • С 1 августа в Киеве вступят в силу новые тарифы на проезд в маршрутках;
  • Маршрутки, где проезд стоил 20 гривен, повысят тариф до 25 гривен, на маршрутах с тарифом 10 гривен стоимость поездки вырастет до 20 гривен;
  • Перевозчики объясняют решение подорожанием горючего, нехваткой водителей и ростом расходов на обслуживание транспорта.

Какими будут новые тарифы

По словам Моисеенко, с 1 августа большинство частных перевозчиков будут работать по новым тарифам.

"В Киеве вырастет стоимость проезда в маршрутках уже с 1 августа. Вынуждены это сделать, потому что почти каждый день повышаются цены на горючее", - сказал он.

Так, на маршрутах, где проезд стоит 20 гривен, пассажиры будут платить 25 гривен. В то же время, маршрутки, в которых действовал тариф 10 гривен, подорожают до 20 гривен за поездку. Окончательное решение было принято 30 июля.

Почему перевозчики повысили цены

Как объяснил Моисеенко, решение связано не только с ростом стоимости горючего. По его словам, перевозчики также сталкиваются с острым дефицитом водителей, увеличением затрат на ремонт транспорта и удорожанием запчастей и смазочных материалов.

Он отметил, что в Киеве почти не осталось маршрутов, где бы не ощущалась нехватка водителей. Ситуацию, по его словам, осложнили изменения в законодательство, которые вступили в силу с 1 июня и усложнили бронирование водителей от мобилизации.

Кроме того, часть работников отказывается работать на маршрутах, проходящих через блокпосты, из-за риска задержек и трудностей с проездом. Это по словам перевозчиков, создает дополнительные проблемы с обеспечением стабильной работы маршрутной сети.

Еще одним фактором стало удорожание запчастей, смазочных материалов и других расходных ресурсов из-за роста курса доллара. Все это, как отмечают перевозчики, существенно увеличило себестоимость пассажирских перевозок и заставило пересмотреть тарифы.

Что предшествовало повышению цен

Напомним, с 15 июля в Киеве уже выросла стоимость проезда в коммунальном транспорте. Поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и фуникулере теперь стоит 30 гривен.

В то же время поездки, приобретенные по старому тарифу в 8 гривен, пассажиры могут использовать до середины сентября. Все действующие льготы на проезд остались без изменений.

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