У Києві знову лунають сирени повітряної тривоги
Сьогодні, 27 лютого, в черговий раз в Києві оголосили повітряну тривогу. Жителів міста просять пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
"УВАГА! У Києві оголошено повітряну тривогу!", - йдеться у повідомленні КМДА.
Столична влада просить усіх жителів міста терміново пройти в укриття цивільного захисту.
Нагадаємо, ситуація у Києві 27 лютого залишається напруженою - через загрозу ракетного удару жителів столиці просять спуститися в укриття.
Зазначимо, загони сил територіальної оборони Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської областей вирушили допомагати Києву у протистоянні військам Російської Федерації.
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