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У Києві мешканці одного з будинків перекрили рух на проспекті Перемоги

Новини » Надзвичайні події     16.11.2019 - 16:04
У Києві мешканці одного з будинків перекрили рух на проспекті Перемоги
Фото (facebook.com/KyivOperativ/)

У зв'язку з перекриттям дороги утворилися затори

У Києві мешканці одного з будинків перекрили рух автомобілів на проспекті Перемоги через відсутність в їх будинку опалення. У зв'язку з перекриттям дороги утворилися затори, передає РБК-Україна з посиланням на "Київ оперативний".

Повідомляється, що кілька десятків мешканців будинку у Святошинському районі досі не підключено опалення. У зв'язку з цим люди влаштували страйк і перекрили рух на проспекті Перемоги. Внаслідок перекриття дороги утворилися затори на проспекті Перемоги та на Кільцевій дорозі.

В даний час на місці працюють правоохоронці.

У Києві мешканці одного з будинків перекрили рух на проспекті Перемоги

Фото (facebook.com/KyivOperativ/)

Нагадаємо, в Україні станом на 7 листопада до опалення підключені 95% об'єктів соціальної сфери та 91,4% житлових будинків. 100% об'єктів соціальної та житлової сфер опалюються в п'яти областях - Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській.

Також на 100% опалюється соціальний фонд у Житомирській, Миколаївській і Сумській областях, на 99,9% - у Київській і Хмельницькій областях та в місті Київ.

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