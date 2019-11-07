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В Україні підключені до опалення понад 90% житлових будинків

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 10:29
В Україні підключені до опалення понад 90% житлових будинків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

П'ять областей України повністю підключені до опалення

В Україні станом на 7 листопада до опалення підключені 95% об'єктів соціальної сфери та 91,4% житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що 100% об'єктів соціальної та житлової сфер опалюються в п'яти областях - Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Черкаській.

Також на 100% опалюється соціальний фонд у Житомирській, Миколаївській і Сумській областях, на 99,9% - у Київській і Хмельницькій областях та в місті Київ.

найвищий відсоток підключення до опалення об'єктів житлового фонду у Житомирській (99,9%), Полтавській (99,9%), Чернігівській (100%), Сумській (99,8%) та Рівненській (99 7%) областях.

В Україні підключені до опалення понад 90% житлових будинківНагадаємо, 6 листопада у Кропивницькому через пошкодження газопроводу без опалення залишилися 4 мікрорайони. В результаті аварії від газопостачання було відключено південно-західну котельню КП "Теплоенергетик".

Також РБК-Україна повідомляло, що 5 листопада в Харківській області в Чкаловській Об'єднаній територіальній громаді оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення.

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