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У Києві сьогодні склали майже 50 протоколів за неприбраний сніг та бурульки

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 22:32
У Києві сьогодні склали майже 50 протоколів за неприбраний сніг та бурульки Фото: бурульки (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві інспектори з благоустрою контролюють прибирання снігу та бурульок. Лише за сьогодні столичні інспектори склали майже 50 адміністративних протоколів за такі порушення.

Про це розповіли в Київській міській державній адміністрації.

За словами виконувача обов'язків директора Департаменту міського благоустрою Києва Тимура Ткаченка, сьогодні, крім протоколів, інспектори з благоустрою винесли понад 400 приписів за неприбраний сніг та бурульки.

"Усі без винятку порушення, як неприбраний сніг чи бурульки, будуть зафіксовані та опрацьовані", - наголосив він.

Ткаченко також закликав керівників комунальних та комерційних установ столиці відповідально ставитись до прибирання снігу та бурульок.

"Відповідно до правил благоустрою Києва балансоутримувачі зобов’язані прибирати від снігу та бурульок прилеглу на 10 метрів територію", - пояснили в КМДА.

Нагадаємо, вчора у Києві двоє людей отримали травми внаслідок падіння бурульок. Потерпілим довелось звернутись за екстреною медичною допомогою.

Додамо, сьогодні вдень Київ накрила сильна завірюха. Негода спричинила затори на дорогах столиці.

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