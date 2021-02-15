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У Києві через падіння бурульок постраждали двоє людей

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 15:30
У Києві через падіння бурульок постраждали двоє людей Фото: борулька (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

У неділю, 14 лютого, у Києві двоє людей постраждали внаслідок падіння бурульок. Через отримані травми їм довелось звернутись за екстреною медичною допомогою.

Про це повідомляє прес-служба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Як повідомляється, перший випадок стався напередодні у Шевченківському районі. Тоді 48-річна жителька отримала розсічення голови та кровотечу через падіння бурульки. Вона була госпіталізована з забійною раною тім’яної ділянки голови і закритою черепно-мозковою травмою.

Другий випадок трапився в Оболонському районі. Тоді внаслідок падіння бурульки забійну рану лобної ділянки голови отримав 46-річний чоловік. З закритою черепно-мозковою травмою та, ймовірно, вивихом правого плеча він був госпіталізований.

"Закликаємо киян та гостей столиці бути уважними та обережними, коли йдете під дахами будинків. Обходьте ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок. Ваша уважність може вберегти вас від нещасного випадку", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Львові в четвер, 11 лютого, біля супермаркету "Рукавичка" через сніг обвалився дах добудови, яка знаходилася з боку магазину.

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