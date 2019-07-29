У Києві через спеку обмежили рух вантажівок

Унаслідок підвищення температури повітря у Києві обмежено рух великовагового транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

Зазначається, що значна інтенсивність руху великовагового транспорту, а також підвищення температури повітря вище +28 градусів призводить до руйнування покриття доріг та утворення на них подовжньої та усадкової деформації.

"З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг та вулиць столиці в період тривалої спекотної погоди вводиться тимчасове обмеження дорожнього руху для великовагового транспорту з 11:00 до 18:00. Час обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Укргідрометцентр попередив, що з 29 по 31 липня у столиці очікується висока (4 рівня) пожежна неезпека.

Як повідомляло РБК-Україна, на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.