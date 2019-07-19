На трасі Київ-Харків на три місяці обмежать рух

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня

На ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області на три місяці обмежать рух автотранспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Служби автомобільних доріг у Київській області.

Як повідомляється, рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

"У зв'язку з початком виконання робіт по капітальному ремонту транспортної розв'язки на дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський (км 25+307) буде закрито рух автотранспорту на період з 20.07.2019 р.-20.10.2019 р.", - повідомили в Службі.

Нагадаємо, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні підвищили вимоги до якості асфальту - при укладанні асфальтобетонного покриття на трасах рекомендується застосовувати модифіковані бітуми.