ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київський фунікулер не працюватиме до серпня

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 18:45
Київський фунікулер не працюватиме до серпня
Фото: київський фунікулер (РБК-Україна)

Робота фунікулеру буде призупинена до 23 серпня

Київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Як повідомляється, від сьогодні, 22 липня, фунікулер буде зачинений на щорічний технічний огляд. Робота фунікулеру буде відновлена не раніше 23 серпня.

"Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також плануємо оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку", - пояснюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 21 по 24 липня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Обмеження пов'язані з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. УДО супроводжуватиме політика впродовж чотирьох днів.

РБК-Україна писало, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.

У Києві стріляли в рейсовий автобус Біля будівлі Ради затримали чоловіка з гранатою
Новини України фуникулерКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся