Київський фунікулер не працюватиме до серпня

Фото: київський фунікулер (РБК-Україна)

Робота фунікулеру буде призупинена до 23 серпня

Київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс".

Як повідомляється, від сьогодні, 22 липня, фунікулер буде зачинений на щорічний технічний огляд. Робота фунікулеру буде відновлена не раніше 23 серпня.

"Нам необхідно провести плановий огляд та ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також плануємо оновити та замінити настили підлоги і стелі, засоби зв’язку", - пояснюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 21 по 24 липня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху. Обмеження пов'язані з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів. УДО супроводжуватиме політика впродовж чотирьох днів.

РБК-Україна писало, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.