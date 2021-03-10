У Києві завтра можливі обмеження на центральних станціях метро

У четвер, 11 березня, в Києві можливі обмеження на трьох центральних станціях метрополітену. Обмеження можуть ввести через футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наголошується, що завтра відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Вільярреал" (Іспанія).

"Механізм застосовується з метою належного перевезення пасажирів, щоб уникнути масового скупчення людей на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

А після завершення футбольного матчу можливе обмеження на вхід на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Футбольний матч почнеться о 19:55. Перед його початком на станції "Олімпійська", можуть ввести обмеження на вхід.

Нагадаємо, на шляхопроводі у столиці на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Крім того, 27 лютого розпочався перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу в Києві. До 31 травня на шляхопроводі буде частково обмежено рух транспорту.