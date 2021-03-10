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В Киеве завтра возможны ограничения на центральных станциях метро

Автор: РБК-Украина

В четверг, 11 марта, в Киеве возможны ограничения на трех центральных станциях метрополитена. Ограничения могут ввести из-за футбольного матча на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Футбольный матч начнется в 19:55. Перед его началом на станции "Олимпийская", могут ввести ограничения на вход.

А после завершения футбольного матча возможно ограничение на вход на станциях "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется с целью надлежащей перевозки пассажиров, во избежание массового скопления людей на платформах станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания).

Напомним, на путепроводе в столице на пересечении Кольцевой дороги и проспекта Леся Курбаса начался ремонт. Движение транспорта будет частично ограничено до 30 апреля.

Кроме того, 27 февраля начался первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода в Киеве. До 31 мая на путепроводе будет частично ограничено движение транспорта.

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