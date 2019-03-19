У Києві завтра можливий мокрий сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водночас температура прогріється до +10 градусів

Погода у Києві: вночі 20 березня очікується невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура вночі +2-4 градуси, в вдень +8-10 градусів.

Раніше повідомлялося, що за даними синоптика Наталки Діденко, у Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Найближчої ночі 0+2 градуси, завтра вдень +6+8 градусів. Значне потепління слід очікувати 23 березня.

В Україні завтра слабкі дощі можливі в центральних та північних областях, а вночі - західних (у Карпатах ймовірний мокрий сніг) та ввечері - в Харківській. На Заході, Півночі, у Центрі вдень у середу очікується +6+9 градусів, на Півдні, Сході та в районах центрального Дніпра +10+16 градусів.

РБК-Україна писало, що навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. В квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

Крім того повідомлялося, кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. Тепер літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.