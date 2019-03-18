У Києві до кінця дня збережуться сильні пориви вітру

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До кінця доби очікуються пориви вітру 15-18 м / с

У Києві до кінця доби, 18 березня, очікуються пориви вітру 15-18 м / с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними Гідрометцентру, до кінця доби у столиці пориви вітру 15-18 м / с (рівень небезпеки "жовтий").

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 19 березня, погіршиться, очікуються опади у вигляді дощу в деяких областях країни. У Києві 19 березня очікується похолодання до +10 градусів.

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей.

18 березня 2019 року в західних областях України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17. В столиці України 18 березня без опадів, вдень від +14 до +16, вночі від +1 до +3, вітер південно-західний 7-12 м/сек.

За даними синоптиків, на заході місцями невеликі дощі, температура повітря вдень від +9 до +17, вночі від 0 до +6. На півночі України сухо, вдень від +11 до +14, а вночі від 0 до +2. У центрі без опадів, вдень від +11 до +16, вночі від 0 до +4.

У східних областях сухо, температура вдень від +9 до +12, вночі від 0 до +2. На півдні України опади не очікуються, вдень від +11 до +15, вночі від 0 до +5. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4.